イラン情勢を受け、高騰していた原油の先物価格が大幅に下落したことについて、片山財務大臣は石油備蓄の協調放出を議論したG7＝主要7か国の連帯の効果だとの認識を示しました。イラン情勢を受け、原油の先物価格が高騰する中、G7は9日、「石油の備蓄放出などを含む必要な措置を講じる用意がある」との共同声明を公表しました。その後、原油の先物価格が一時、1バレル＝81ドル台まで40ドル近く下落したことについて、片山財務大臣