【Steamタワーディフェンスフェス】 期間：3月17日2時まで PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「Steamタワーディフェンスフェス」が開催されている。期間は3月17日2時まで。 本セールはSteamでダウンロード可能なタワーディフェンスを対象としたもの。「Thronefall」、「The Riftbreaker」といったタイトルが期間中は割引価格で購入でき