【Martin OM-42】（東京都スーさん59歳）以前に愛機TSK-No.8を紹介していただき数年…古くからのお付き合いのある高齢の米国在住洋楽マニアの方(ギタリストではない)から「昔30年くらい前に、ポール・サイモンやらクラプトン好きで買ったんだけど、ほとんど弾いてないからスーさん弾くなら譲るよ」とのお話が…ありがたくいただきますと返事したものの詳細が良くわからず、到着を待っていたところ天から降ってきたのがコイツ!