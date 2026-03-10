◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国のジャッジ主将が「３番・右翼」でスタメン出場し、大会初戦ブラジル戦以来２試合ぶりの２号先制２ラン。アンソニーも３ランで続き、４回に５点を先取した。両国無得点で迎えた３回無死一塁。第１打席で左前打を打っていたジャッジは、外角スライダーを逆らわず逆方向に打ち返し、右翼スタンドに運んだ。直前の守備では、