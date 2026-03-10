◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ―キューバ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）プエルトリコ・キューバの２連勝同士の対決となったＡ組の天王山。雨で１時間以上遅れて始まったがプエルトリコが２回１死満塁からＭ・マルドナド捕手の左翼線二塁打で３点を先制。地元ファン大声援の中、マルドナドは二塁で歓呼に応えていた。３９歳のマルドナドは昨年シーズン終了後、自らのインスタグラム