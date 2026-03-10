実力も、リーダーシップも、どれ一つ欠いているものがない。他人への配慮も目に入り、いくら敵でも憎むことはできない。世界野球の最高のスターに挙げられる大谷翔平（32、日本）。2026ワールドベースボールクラシック（WBC）は予想通り大谷の時間で装飾されている。メジャーリーグ（MLB）でリーグ最優秀選手（MVP）に4回選出された大谷は3年前のWBCで真のワールドスターに生まれ変わった。漫画のような投打二刀流の活躍で日本を頂