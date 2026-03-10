レース車両などを開発製造している鹿沼市の会社が、新型のフォーミュラカーを完成させ、９日、県庁でお披露目されました。 新型のフォーミュラカーを開発したのは、鹿沼市の本社と工場でレース車両や自動車部品などを製造するイケヤフォーミュラです。 池谷信二社長が鹿沼市の松井正一市長らと福田富一知事の元を訪れて、完成したフォーミュラカーを披露しました。このフ