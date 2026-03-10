宇都宮東警察署は３月９日、詐欺と商標法違反の疑いで鹿沼市鳥居跡町に住む会社員、安西皐太郎容疑者（３５）を再逮捕しました。 安西容疑者は、２０２５年３月から１２月までの間、宇都宮市と茨城県筑西市のカードショップであわせて４回にわたって人気アニメ「ワンピース」の偽物のカード４枚を１１万３８００円で買い取らせたほか、出版社の商標権を侵害した疑いがもたれています。 警察の調べに対し、安西