帝国データバンク宇都宮支店は３月９日、日光市鬼怒川温泉滝にある温泉旅館経営の花千郷が事業を停止し、今後、自己破産の申請をする見込みであると発表しました。 負債は２０２５年４月期末時点でおよそ６億９２００万円でした。 花千郷は２００６年に設立されコロナ禍により顧客が激減しましたが、その後、集客は回復したものの構造的な赤字体質は否めず、債務超過額は６億円に達していました。 とちぎテレ