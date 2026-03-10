２０２５年７月、上三川町に住む７４歳の男性がＳＮＳで投資に関する広告を見つけ、相手から投資を持ち掛けられました。 「資産を１００万円まで引き上げれば取引枠の影響を受けずに取り引きできる」などというメッセージを信用した男性は、合わせて１０回にわたり、合計３１８万円余りを指定された口座に振り込みだまし取られました。 警察でＳＮＳ型の投資詐欺事件として捜査しています。 とちぎテレビ