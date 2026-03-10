３月８日午後６時ごろ、小山市三峯の路上で、「イノシシにかまれてけがをした人がいる」と通りがかった人から消防に通報がありました。 被害にあったのは７０代の女性で右のふくらはぎをかまれたとみられ、病院に搬送されましたが命に別状はないということです。 現場はＪＲ小山駅から南に９００メートルほどのところで、ＪＲ宇都宮線の線路に近く、民家などが立ち並ぶ住宅地です。 とちぎテレビ