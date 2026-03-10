女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）第9話が9日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が4・8％だったことが10日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は2・8％。第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。第4話は世帯6・0％、個人3・8％。第5話は世帯5・0％、個人2・9％。第6話は世帯5・8％、個人3・6％。第7話は世帯