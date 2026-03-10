旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■初春に摂りたい正解：ジャバラ難易度：★★★☆☆邪を払うほど酸っぱい!?ジャバラとはミカン科ミカン属に属する柑橘類の一種です。この果実は、ユズや九年母（くねんぼ）などが自然交配して生まれたとされる、和歌山県東牟婁郡北山村を