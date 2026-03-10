◆ウェスティンホテル東京の「飲茶アフタヌーンティー」。広東料理「龍天門」初のアフヌンは蒸したて点心やスイーツが19種類！ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、2026年4月30日（木）までの期間、初のアフタヌーンティー「飲茶アフタヌーンティー」が平日限定で登場。本格点心や香港スイーツなど、春の訪れを感じる全19種類の品々がラインナップ。香り高い中国茶とともに堪能する、「龍天門」ならではの新たな広東