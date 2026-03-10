バイエルンの伊藤洋輝が、ボールを使ったトレーニングを再開した。26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入して以降、中足骨骨折による長期離脱を強いられ、１年目の昨季はブンデスリーガで６試合の出場に留まった。昨年の11月に復帰してからは出場機会を得ていたものの、今年の２月末に右ハムストリングの負傷。またも離脱を余儀なくされた。そんななか、３月９日にクラブは公式Xで「良いニュ