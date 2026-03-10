◆ザ・リッツ・カールトン東京で「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。鉄板焼料理と高級日本茶を味わう茶懐石のようなコースザ・リッツ・カールトン東京の「ひのきざか 鉄板焼」では、2026年4月26日（日）までの毎週日曜日限定で、伝統と革新が融合した唯一無二の「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。熟練の技が光る鉄板焼料理と希少な日本茶を、茶懐石のような全7品のコース仕立てでお届け。春野菜や旬のいちご、厳選された7