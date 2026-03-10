広島東洋カープは１０日、マツダスタジアムで行われる３月１４日（土）１５ 日（日）の阪神戦、３月２２日（日）のソフトバンク戦で国営備北丘陵公園のスイセンを中心とした花苗による「スイセンガーデン」を展示すると発表した。展示期間中は写真撮影も可能となっており、記念撮影スポットとしても利用可能。球団は「ぜひこの機会に、春のマツダスタジアムをお楽しみください」としている。《国営備北丘陵公園 スイ