中道改革連合の階猛氏＝2月、国会中道改革連合の階猛幹事長は10日、来年春の統一地方選について立憲民主、公明両党は中道に合流せず、それぞれが独自候補を擁立する方向だと表明した。「議席の最大化」を目指し、中道は推薦などの形で両党の候補を支援する。3党が分かれた状態は当面続く方向。階氏が立民、公明両党幹事長と会談後、記者団に明らかにした。公明は14日に臨時党大会、立民は29日に党大会を開き、こうした方針を決