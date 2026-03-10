F1第1戦オーストラリアGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞開幕戦オーストラリアGP決勝のスタートでは、事前に懸念されていたように（※）失速やホイールスピンで出遅れるマシンも散見され、17番グリッドのフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は混乱をぬって10位までポジションを上げた。※新レギュレーション導入に伴ってパワーユニットの特性が変化し、それによってスタート時の操作が難しくなったと指摘されてい