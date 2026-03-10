F1第1戦オーストラリアGPレビュー（前編）F1新時代の幕が開き、メルセデスAMGが0.7秒もの圧倒的な速さでポールポジションを獲得し、決勝ではフェラーリ勢と抜きつ抜かれつのバトルの末にワンツーフィニッシュを飾った。新規定に対し賛否両論が渦巻くなかでも、エキサイティングな戦いが繰り広げられたことは間違いない。中団チームも予選ではレーシングブルズ、決勝ではハースが制するなど、複数のチームが入り乱れての激しい