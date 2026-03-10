今日マチ子さんの『るすばん猫きなこ』（講談社）は「猫の一生」を通して震災を描くマンガです。東日本大震災から15年たった今、積み重ねた思いや時間をどのようにとらえ、描くのか。第１巻の発売を記念して、作品に込めた思いを聞きました。（文・横井周子）（※作品の一部に関するネタバレを含みます） ©今日マチ子／講談社 あらすじ子猫のきなこと、小学1年生のここな。突然起きた地震