戦前の日本では驚くほど豊かな都市文化が開花していた。カフェーはその代表。ハイカラな洋食や珈琲（コーヒー）を運ぶのは、色鮮やかな銘仙の着物に白いエプロンをつけた「女給」たちだ。女給ものは華やかに毒々しく描かれるのが常だが、本書は少々勝手が違う。まず店の立地。そこは東京、上野と湯島と本郷の狭間（はざま）である。上野黒門町といった旧町名は風情があるが、この界隈（かいわい）は流行（はや）りから取り残