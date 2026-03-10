『遊戯［完全版］』我是白（ウォシバイ）〈著〉黒鳥社５９４０円一般的な「マンガ」のイメージからは、かなりかけ離れた作品だ。おどろくほどシンプルな線画で、抽象的な描写が、短いと６コマ、長くても２０コマほど並ぶ、ミニマル・コミックともいうべき短編集だ。ちょっとアート的ともいえるスタイルで、正直あまり期待せずに読み始めた。形ばかりにとらわれて空回りが多いのだ、こういう作品は。と思っていたら、予想は