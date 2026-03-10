『文ゆかば』（１）西原梨花〈著〉小学館７９２円各種の障害を持つ人にとって、今の日本は決して暮らしやすい社会ではないだろう。単に不便なだけでなく誤解や偏見も根強い。ましてや戦時中となれば、その苦労はいかばかりか。 本作の主人公は生まれつき耳が聞こえない少女・文（ふみ）。空襲で家と家族を失い親戚の家を転々としたのち、神戸のとある家に家事手伝いとして居候することになる。時に昭和１９年春。ラジオ