佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。「花粉のピークは1日2回」 各地で花粉が大量に飛ぶ見込みです。花粉の多い時間帯は1日に2回あります。1回目は正午ごろです。スギは朝に開花しますので、市街地に風に乗ってやってくるのは正午ごろになります。2回目は午後6時ごろ、日が沈み気温が下がってくるころです。冷たい空気は重いので、上空の高いところに飛んでいた