◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）新弟子らによる前相撲が始まり、モンゴル出身のアリュンエルデネ・スフバット（朝日山）が「白月狼」のしこ名で初土俵を踏んだ。デビュー戦を白星で飾り「昨日はワクワクして眠れなかった。緊張も少しあったが、集中して取れた」と振り返った。鳥取城北高、専大を経て入門。２４年の全国学生選手権個人ベスト１６などの実績が認められて、初場所前の新弟子検査を年