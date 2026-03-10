俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第9回「竹中半兵衛という男」が8日に放送された。前回で亡くなった直（白石聖）が回想シーンで登場し、主人公・小一郎（仲野）の再起を後押しする展開に、SNSでは「直ロス再び」「涙腺崩壊」などの反響が相次いだ。【写真】ネット号泣の回想シーン第9回では、小一郎と兄・藤吉郎（池松壮亮）が、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）