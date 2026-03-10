【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われ、Ｄ組ではドミニカ共和国が３連勝で１次ラウンド突破を決め、ベネズエラの８強入りも決定した。両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本代表「侍ジャパン」と対戦する。ドミニカ共和国１０―１イスラエル