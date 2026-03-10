◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─メキシコ（2026年3月9日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）が9日（日本時間10日）、1次ラウンドB組、メキシコ戦に「3番・右翼」で先発出場。大会2号となる先制本塁打を放った。両軍無得点で迎えた3回、先頭・ハーパーが投手強襲の内野安打で出塁。無死一塁で第2打席を迎えた。