政府は赤字国債の発行期限を2026年度から5年間延長する法案を提出していますが、中道改革連合と国民民主党は、財政規律を毎年チェックする必要があるとして、単年度のみ延長を認める対案を衆議院に提出しました。中道伊佐進一 衆院議員「毎年毎年、国会の財政規律をしっかりチェックする機能を利かして財政を見ていく必要がある」政府は2026年度から赤字国債の発行期限を5年間延長する特例公債法の改正案を提出していますが