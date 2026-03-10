「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）幕内格行事の木村秋治郎を父に持つ中沢睦士（１８）＝木瀬＝が、前相撲でデビューした。跳乃山と対戦し、寄り切りで勝利。「昨日は緊張していた。学生の時とは違う緊張感がありました。いい相撲だったと思う」と胸をなで下ろした。師匠の木瀬親方（元幕内肥後ノ海）からは「当たって前に出ろ」と指示を受けた中で、思いっきり体をぶつけて貫禄の勝利。「けがを