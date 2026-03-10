「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。理想の芸能人夫婦について語った。「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、紅しょうが稲田美紀、カーネーション吉田結衣とトークした。吉田は理想の結婚相手をプロレスラーと明かすと、その理由を「体鍛えられる人って心も強い。タフ。タフって優しいねん」と説明。「厳しいことに耐えられる、憧れだけを原