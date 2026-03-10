私はトモベショウタです。専業主婦の妻（カホ）との間に、娘（アコ・小1）と息子（カイト・年少）がいます。わが家は夏は海、冬にはスキーへ行くのが恒例です。子どもたちのために年2回も家族旅行を計画するなんて、我ながら家族想いの父親だと思います。でも最近、うちの妻は、旅行のたびにつまらなさそうな顔をするようになりました。せっかく遠くへ連れて行ってやってるのに、不平不満をあらわにする妻の態度はありえません。去