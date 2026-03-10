子どもが成長してくると、「どこまで親が付き添うべきか」「どこから子どもに任せてもよいのか」に迷う場面が増えてくるのではないでしょうか。とくに悩ましいのが、ママの息抜きで家を空けるとき。今回の投稿は、小学4年生と6年生の子どもを留守番させて、ママがランチに行くことについてです。『子どもは4年生と6年生。土曜日に友だちとランチ数時間行きたい。土曜日は子どもたち、遊びに行くこともあれば、家ですごすこともある