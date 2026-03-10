１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、松江に戻ったトキ（高石あかり）が因縁のあの男と再会する。ヘブンと勘太とトキの３人が同じ戸籍に入るため、手続きのため松江に戻ったヘブン＆松野家一家。役所ではトキの夫として銀二郎の籍がまだ抜けていないため、今のままではヘブンは松野家の籍に入れないという衝撃事実が発覚。さらに前例がないことからヘブンについて江藤知事（佐野史郎）の許可が必要とされ