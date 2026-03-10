＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力士に異変 咄嗟の優しさでカバー「実際の取組」幕下の取組で激しい相撲を繰り広げた20歳の力士が突如、土俵上で崩れ落ちるハプニングが発生。相手力士も心配する姿を見せ、館内は一時騒然。ファンも「大丈夫？」「こわいな」などと驚きの声を上げた。それは幕下四十三枚目・清田（出羽海）と幕下四十三枚目・春雷（立浪）の取組での出来事だった。清田は身