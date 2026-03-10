ビジネスやスポーツなどの勝負ごとにおいて相手をよく観察することはなぜ重要なのか？ 相手を上回るには現場での観察力がものをいう 孫子は戦争に勝つためには、慎重に敵を観察することが大切とし、その際の注意点についてこう書いている。敵兵が杖にすがってやっと立っているのは飢餓に瀕している証拠。水汲み係が水を汲む前に自分の喉を潤すのは全軍が渇きに苦しんでいる証拠。多数の鳥が止まっているのはすでに敵兵が陣