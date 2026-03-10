ミラノ・コルティナ冬季五輪でフリーの演技をする三浦璃来（手前）、木原龍一組＝2月、ミラノ（共同）国際スケート連盟（ISU）は9日、フィギュアで今季の「ISUスケーティング・アワード」の候補者を発表し、「最優秀プログラム賞」ではミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したペアの三浦璃来、木原龍一組のフリーがノミネートされた。映画「グラディエーター」の楽曲を使い、五輪で大逆転優勝を演じた。日本勢では、と