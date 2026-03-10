ダンケルク戦でゴールを決め喜ぶスタッド・ランスの中村（右）＝ダンケルク（ゲッティ＝共同）【ダンケルク（フランス）共同】サッカーのフランス2部リーグで9日、スタッド・ランスの中村敬斗はアウェーのダンケルク戦で0―1の後半追加タイムに同点ゴールを決め、フル出場した。今季9点目。関根大輝は後半14分からプレーした。