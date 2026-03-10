アメリカ・ニューヨークで9日、「国際女性デー」を祝うイベントに女優のアン・ハサウェイさんが出席し、ジェンダー平等を訴えました。ニューヨークの国連本部で9日、国連が定める「国際女性デー」を祝う記念式典が開かれ、『プラダを着た悪魔』などで知られる女優のアン・ハサウェイさんがゲストとして登壇しました。アン･ハサウェイさん「沈黙を強いる世界で、それでも行動することを選び、自らの正義を諦めなかった女性たちの勇