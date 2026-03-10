歌手の巴山萌菜（36）が10日までにXを更新。妊娠を報告した。巴山は誕生日の9日、自筆の文書で「私事で大変恐縮ではございますがこの度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え、「家族、そして子供が大好きなので楽しみが増え日々成長する小さな命をこの体で感じ、喜びと共にどうか無事に生まれてきてくれることを願う毎日です」とつづった。今後の音楽活動については「6月以降、ステージに立つ事を