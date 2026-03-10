ＩＮＰＥＸや石油資源開発が下落。米・イスラエルによるイラン攻撃の早期終結への期待が高まり原油価格が急落している。米ＣＢＳニュースは９日、トランプ米大統領がインタビューでイランへの攻撃について「ほぼ終結したと思う」と述べたと伝えた。これを受け、９日の米原油先物相場では一時１１９．４８ドルに上昇していたＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限は前週末比３．８