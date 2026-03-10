カワセコンピュータサプライは反発している。９日の取引終了後に、２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を２０００万円から３０００万円（前期比６２．０％減）へ、純利益を３０００万円から５０００万円（同５０．０％減）へ上方修正したことが好感されている。売上高は２７億５０００万円（同２．９％減）の従来見通しを据え置いたものの、生産の内製化への取り組みにより利益を押し上げる。 出所：MINKABU