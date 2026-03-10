ＪＳＰが３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に、自社株５２０万６４００株（消却前発行済み株数の１６．５７％）を３月１９日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は２６２０万７０７３株となる。 出所：MINKABU PRESS