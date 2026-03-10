三井住建道路はストップ高カイ気配。９日取引終了後、インフロニア・ホールディングス傘下で直接の親会社にあたる三井住友建設から完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株２０００円。これにサヤ寄せする格好となっている。 三井住友建設は現在、三井住建道株の５３．６９％を所有している。親会社である三井住友建設と一般株主との間に生じ得る構造的な利益相反関係を解消し、