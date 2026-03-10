ジャパンエレベーターサービスホールディングスの１６００～１７００円のゾーンでのもみ合いは強気に拾っておきたい。独立系ながらエレベーターのメンテナンスやリニューアルで国内トップシェアを誇る。主要メーカー各社の機種に対応できるエンジニアを擁し、ビル老朽化に伴うリニューアル需要を追い風に案件獲得を進める。Ｍ＆Ａ戦略も駆使した業容拡