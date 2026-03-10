三井金属が３営業日ぶりに反発している。同社は９日、すべてのレアアース（希土類）元素を取り扱うレアマテリアル事業部の営業拠点を４月１日付で中国に新設すると発表。これにより、顧客及びその先の装置メーカー、デバイスメーカーとの関係を構築し、大きな成長が期待できる中国市場での拡販を加速させるとしており、今後の展開などが期待されているようだ。 出所：MINKABU PRESS