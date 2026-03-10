ローラ・ワンデル監督の新作映画『Adam’s Sake（英題）』が、『アダムの原罪』の邦題で6月5日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：『センチメンタル・バリュー』謎めいた要素を解説建築と映画に刻まれた家族の記憶と歴史 本作は、長編デビュー作『Playground／校庭』でカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞受賞、米アカデミー賞国際長編映画賞シ