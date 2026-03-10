午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４７６、値下がり銘柄数は９９、変わらずは１５銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、ガラス・土石、銀行、卸売、電気機器など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS