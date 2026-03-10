月経痛やPMSは、ホルモンの変動や子宮の収縮など、身体の自然な機能に伴って起こる症状です。痛みの種類や精神的な不調には個人差があり、日常生活に支障をきたす方も少なくありません。本記事では、月経痛とPMSのメカニズムを整理し、食生活や生活習慣による改善方法、医療機関での治療の選択肢について解説します。症状の程度に応じた対処を知ることで、自分に合ったケアを実践できるようになるでしょう。 監修医師：馬場 敦